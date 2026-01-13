РФ застряли почти в 50 километрах от места, где начинали свое наступление в феврале 2022 года в Донецкой области.

Полномасштабная война России в Украине длится дольше, чем борьба Советского Союза против нацистской Германии, пишет Times.

Издание отмечает, что советская армия за 1418 дней успела вытеснить войска Гитлера от берегов Волги до Берлина. Тогда как армия Путина застряла в Донецкой области, всего в 30 милях (48 километрах) от места, где они начали свою наступательную операцию в феврале 2022 года.

Российские войска не смогли захватить ни одного областного центра, на который они претендуют. И несмотря на многомесячные дипломатические усилия США, реалистичных шансов на мир в ближайшем будущем, похоже, нет.

Журналисты отмечают, что перед полномасштабным вторжением Кремль превратил память о Второй мировой войне в краеугольный камень национальной идеологии. Москва заявляла, что "может сделать это снова".

"Они хотели сделать это снова и сделали. Они повторили фашизм. Это безумие", - сказал президент Зеленский.

Российская служба BBC вместе с веб-сайтом Mediazona подсчитали, что в Украине погибло почти 160 000 российских военных. Они также заявили, что общее количество жертв может достичь 352 000. Тогда как The Insider отмечает, что в Украине погибло по меньшей мере 19 российских генералов.

"Я уверен, что Путин даже в худших кошмарах не представлял, что захват Славянска и Краматорска займет у него больше времени, чем Сталину понадобилось для захвата Берлина", - сказал Дмитрий Гудков, член антивоенного комитета российской оппозиции в изгнании.

Times пишет, что Путин не показывает своей готовности отозвать войска до того момента, пока Россия не уничтожит независимость Украины. В частности, 7 января, когда российские православные христиане празднуют Рождество, Путин сказал детям на церковной службе, что их армия выполняет "священную миссию" защиты Родины.

Ранее о том, что война РФ в Украине длится дольше, чем советско-немецкая, писали и журналисты Politico. Издание отмечало, что на фоне этого международная сеть союзников, которую Путин строил два десятилетия, разваливается.

В частности, журналисты напоминают о падении режима в Сирии и операции США в Венесуэле. Politico отмечает, что Путин еще не комментировал события ни в Венесуэле, ни в Иране. Поскольку диктатор верен своей привычке отправлять подчиненных говорить о плохих новостях.

