Из Амстердама в Милан: новый поезд соединит пять стран Европы

Новый ночной поезд от European Sleeper начнет курсировать с июня 2026 года.

В последние годы в Европе активно развиваются пассажирские железнодорожные перевозки между странами как альтернатива менее экологичным самолетам. Впрочем, эта инициатива часто упирается в тот факт, что летать по-прежнему дешевле, чем ездить на поезде.

Тем не менее, европейские железнодорожные компании продолжают добавлять новые маршруты в надежде перевоспитать туристов. В частности, уже с июня 2026 года бельгийско-нидерландский концерн European Sleeper запустит новый поезд, который соединит пять стран Европы, пишет Travel Off Path.

Из Амстердама или Брюсселя в Милан на поезде

Путешественники смогут садиться на ночные поезда European Sleeper в Амстердаме (Нидерланды) или в Брюсселе (Бельгия), следующие в Милан (Италия). По пути они также будут делать остановки в городах Германии и Швейцарии.

Видео дня

В частности, отдельные ночные поезда будут выезжать из Амстердама и Брюсселя, а в немецком Кельне они будут поезда соединяться, чтобы вместе продолжить путь на юг.

Вот полный список запланированных остановок, хотя он еще может измениться:

Амстердама (Нидерланды) или Брюссель (Бельгия)

Кельн (Германия)

Берн (Швейцария)

Бриг (Швейцария)

Домодоссола (Италия)

Стреза (Италия)

Милан (Италия)

Расписание еще окончательно не утверждено, но предварительно отправления из Амстердама и Брюсселя запланированы на вечера понедельника, четверга и субботы. Обратный рейс будет отправляться из Милана по средам, пятницам и воскресеньям вечером.

Цена вопроса

Ожидается, что билеты поступят в продажу на официальном сайте European Sleeper в период с января по февраль 2026 года.

Исходя из текущих цен, бюджетные места (не спальные) будут стоить от 30-50 евро, а в купе на 3-6 человек – от 80 евро. Есть и более дорогие предложения с повышенным комфортом.

Другие новые поезда в Европе

Как ранее сообщал УНИАН, уже в марте 2026 года European Sleeper также запустит ночные поезда "Париж – Берлин", которые заменят отмененные в конце прошлого года аналогичные маршруты Nightjet.

В свою очередь чешский железнодорожный оператор Leo Express в конце 2026 года планирует запустить прямой поезд из Словакии в Бельгию, который также будет проходить через города Чехии и Германии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.