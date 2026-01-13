Жарить яичницу на сливочном масле – ошибка: вот что лучше добавить вместо него

Некоторые хозяйки и хозяева не знают, как лучше всего готовить яйца – им уже приелись стандартные способы приготовления и хочется сделать оригинальное блюдо, которое побалует вкусовые рецепторы.
Нутрициолог Доминик Людвиг на своей странице в Facebook объяснила, как правильно приготовить яичницу на сковородке без сливочного масла и поделилась идеальным рецептом для тех, кто хочет разнообразить свой рацион.
Для приготовления блюда понадобятся 4 ингредиента, один из них непривычный для многих украинцев – соус песто, но его можно купить в маркете.
Как правильно жарить яйца без масла и сделать идеальное блюдо
Эксперт посоветовала взять песто, выложить на сковородку и влить оливковое масло (extra virgin), а потом вбить 2 яйца. После этого поставить все на слабый огонь, влить немного горячей воды и накрыть сковороду крышкой.
Вот как идеально пожарить яичницу – вода станет выпариваться, яйца начнут готовиться сверху и вместе с песто не будут прилипать к сковороде. Эксперт отметила, что готовить яйца стоит до тех пор, пока белки не застынут, а желтки при этом останутся жидкими.
Приготовив таким образом привычный ингредиент, вы получите абсолютно другое блюдо. "Песто - это настоящая революция, и как только вы попробуете яичницу с песто, вы уже не сможете вернуться к прежней", – утверждает Людвиг.
Как приготовить яичницу без масла сливочного, мы разобрались, но есть еще один важный нюанс – нужно дополнить чем-то блюдо, чтобы получился полноценный прием пищи.
Можно добавить вот что:
- 100 граммов авокадо.
- Помидоры черри.
- Огурец.
- Небольшое количество красного лука.
Также можете съесть кусочек цельнозернового хлеба.
Ранее УНИАН узнал непривычный рецепт тушеной капусты. Журналисты выяснили, что опытные повара добавляют во время приготовления не воду, а молоко. Тушеная капуста в молоке получается очень нежная на вкус.