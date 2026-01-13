Жарить яичницу на сливочном масле – ошибка: вот что лучше добавить вместо него

Для приготовления блюда понадобится 4 ингредиента.

Некоторые хозяйки и хозяева не знают, как лучше всего готовить яйца – им уже приелись стандартные способы приготовления и хочется сделать оригинальное блюдо, которое побалует вкусовые рецепторы.

Нутрициолог Доминик Людвиг на своей странице в Facebook объяснила, как правильно приготовить яичницу на сковородке без сливочного масла и поделилась идеальным рецептом для тех, кто хочет разнообразить свой рацион.

Для приготовления блюда понадобятся 4 ингредиента, один из них непривычный для многих украинцев – соус песто, но его можно купить в маркете.

Как правильно жарить яйца без масла и сделать идеальное блюдо

Эксперт посоветовала взять песто, выложить на сковородку и влить оливковое масло (extra virgin), а потом вбить 2 яйца. После этого поставить все на слабый огонь, влить немного горячей воды и накрыть сковороду крышкой.

Вот как идеально пожарить яичницу – вода станет выпариваться, яйца начнут готовиться сверху и вместе с песто не будут прилипать к сковороде. Эксперт отметила, что готовить яйца стоит до тех пор, пока белки не застынут, а желтки при этом останутся жидкими.

Приготовив таким образом привычный ингредиент, вы получите абсолютно другое блюдо. "Песто - это настоящая революция, и как только вы попробуете яичницу с песто, вы уже не сможете вернуться к прежней", – утверждает Людвиг.

Как приготовить яичницу без масла сливочного, мы разобрались, но есть еще один важный нюанс – нужно дополнить чем-то блюдо, чтобы получился полноценный прием пищи.

Можно добавить вот что:

100 граммов авокадо.

Помидоры черри.

Огурец.

Небольшое количество красного лука.

Также можете съесть кусочек цельнозернового хлеба.

