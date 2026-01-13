Заслуженный артист Украины впервые рассказал, как пережил оккупацию

Александр Ярема вспомнил первые дни широкомасштабной войны.

Заслуженный артист Украины, актер театра и кино Александр Ярема впервые поделился, как с родителями пережил оккупацию в начале полномасштабной войны.

"Это ужас просто. Я не знаю, как мы пережили. Мы не думали, что это все так затянется… То, что происходит - не может такого быть. А оно уже четыре года прошло. Мы в первый день выехали. Ко мне еще приехала племянница из Харькова. А накануне 23-го числа у меня был спектакль…", - вспомнил Ярема в разговоре с ведущей Алиной Доротюк.

Оказалось, что 24 февраля 2022 года семья актера приехала к его сестре в Бучанский район Киевской области и там на 10 дней оказались под оккупацией. 9 марта 2022 года им удалось выехать в Ивано-Франковскую область Франковщину, и в тот же день его родители смогли покинуть оккупированный Ирпень.

"Папа позвонил. Это такое чудо. Они тоже как раз 9 числа вышли из Ирпеня. Волонтеры помогли, также куда-то подвезли их. Мы их забрали в Хмельницком и уже были вместе", - рассказал актер.

Александр Ярема - что о нем известно

Александр Михайлович Ярема - украинский актер театра, кино и телеведущий. Он родился 26 мая 1972 года в Николаеве и более 25 лет работает в профессиональном искусстве.

Ярема окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и с 1996 года выступал в театрах, в том числе в Киевском ТЮЗе на Липках, а с 2019 года – в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Он сыграл роли в большом числе фильмов и сериалов, среди которых такие проекты, как "Незламна" (2015), "Скажене весілля 2" (2019), "Номери" (2020) и "Памфір" (2022).

Кроме того, Ярема работал телеведущим, в том числе был ведущим передачи "ВусоЛапоХвіст" на канале СТБ, где знакомил зрителей с забавными видео о животных.

В 2024 году за вклад в культуру он получил звание Заслуженного артиста Украины.

