'Евровидение-2026': украинцы выбрали 10-го финалиста Нацотбора

Стало известно, кто будет бороться за право представлять Украину на конкурсе.

Украинский певец KHAYAT победил в голосовании за право стать 10-м финалистом Национального отбора на "Евровидение-2026".

Напомним, голосование проходило в приложении "Дія" и длилось с 8 по 13 января. По его результатам исполнитель с песней "Герци" получил 91 758 голосов (32,41%).

"Результат вашей поддержки, веры и силы музыки! Спасибо вам за доверие, люди!" - написал певец в своем Instagram в stories.

По словам исполнителя, песня "Герци" - это не история борьбы и не песня о победе, это честный разговор о внутренних болях и растерянности, с которыми нет быстрых решений. Песня о моменте, когда внешние ориентиры больше не работают, а правила и ожидания перестают быть поддержкой.

"Евровидение-2026" - что важно знать

Напомним, кроме KHAYAT, за право представлять Украину на конкурсе будут бороться Jerry Heil, Monokate, группа Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "ЩукаРиба" и The Elliens.

Финал Нацотбора состоится 7 февраля. Тогда и станет известно имя артиста, который выступит от Украины на международной арене в Вене.

