Ваша аудиосистема, вероятно, подключена не к тому HDMI-порту – как это исправить

Если вы недавно купили саундбар или AV-ресивер, возможно, звук не работает так, как мог бы – просто из-за выбора неправильного HDMI-порта.

Современные телевизоры оснащаются несколькими HDMI-портами, но далеко не каждый подходит для подключения саундбара или AV-ресивера. Из-за этого многие пользователи сталкиваются с проблемами – от отсутствия звука до невозможности управлять громкостью с одного пульта.

Главный нюанс заключается в том, что для аудиосистемы предназначен не "любой HDMI", а строго определенный порт с поддержкой возвратного аудиоканала. Эксперт портала BGR рассказал, куда именно нужно подключать аудиооборудование, чтобы получить максимум качества и удобства.

Почему обычный HDMI не подходит для саундбара

Большинство HDMI-разъемов на телевизоре предназначены исключительно для передачи картинки и звука в телевизор – а не обратно. Если подключить саундбар или AV-ресивер к такому порту, звук может работать некорректно или и вовсе отсутствовать. Плюс, управление громкостью и автоматическое включение устройств часто оказываются недоступны, поскольку обычный HDMI не поддерживает нужные функции взаимодействия между техникой.

Именно поэтому производители выделяют отдельный HDMI-порт с пометкой ARC или eARC. Он позволяет телевизору отправлять звук обратно на внешнюю аудиосистему по одному кабелю – без дополнительных проводов и сложных настроек.

Что такое HDMI-CEC

Однако даже при правильном подключении к ARC или eARC пользователи нередко сталкиваются с еще одной проблемой – отсутствием нормального управления. Здесь в игру вступает HDMI-CEC. Эта функция отвечает не за звук, а за взаимодействие устройств между собой.

Благодаря HDMI-CEC телевизор может управлять подключенными к нему аудиосистемами, позволяя включать их одновременно с самим телевизором и управлять основными функциями с одного пульта, избавляя от необходимости использовать несколько пультов.

Поэтому если вы хотите получить максимальное качество аудио, убедитесь, что функция HDMI-CEC включена, а ваша аудиосистема подключена именно к ARC или eARC порту, а не к обычному HDMI.

Ранее эксперты дали четкий ответ, снижает ли HDMI-разветвитель качество изображения вашего телевизора. Большинство разветвителей дублируют картинку без заметной потери качества видео и звука, но нужно учитывать пару моментов.

А если у вас старый HDMI-кабель, возможно, пора его заменить. Если вы хотите раскрыть весь потенциал вашей техники, будь то 4K-телевизор, игровая консоль или домашний кинотеатр, стоит заменить старый HDMI-кабель.

