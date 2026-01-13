Резко передумали: комитет Рады поддержал увольнение Малюка

В парламент пока не внесена новая кандидатура на эту должность.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал представление президента Украины об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Вчера комитет это решение не поддержал.

Как сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, за это решение сегодня проголосовали 12 нардепов, воздержался - 1 (Федор Вениславский), против - 5 (Роман Костенко, Соломия Бобровская, Вадим Ивченко, Сергей Рахманин, Ирина Фриз).

Он отмечает, что сегодня будет голосование в Верховной Раде Украины за отставку Малюка. При этом прогнозирует, что за это решение проголосует более 226 нардепов.

Железняк отмечает, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что пока не будет внесения кандидата на должность главы СБУ. Он написал, что пока нет уверенности, что кандидатура временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары будет предложена на должность руководителя этой спецслужбы.

Увольнение Малюка - детали

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 января, первая попытка проголосовать в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны о поддержке представления президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности и была неудачной - комитет не поддержал. За поддержку решения об увольнении проголосовали 7 нардепов, против были 6, а двое воздержались.

5 января Зеленский встретился с Малюком и обсудил с ним кандидатуры на должность нового главы СБУ. Глава государства отметил, что поблагодарил Малюка за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе.

5 января, после разговора с президентом, Василий Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины, но остается в системе, чтобы реализовывать спецоперации, которые нанесут врагу максимальный ущерб.

9 января в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

