Рада уволила Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации

Пока неизвестно, кто возглавит Минцифры вместо Федорова.

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины. Это решение поддержали 270 народных депутатов Украины.

Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, накануне комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности главы Минцифры. Он вскоре возглавит Министерство обороны Украины.

На данный момент кандидатура нового министра цифровой трансформации еще не известна.

2 января стало известно, что президент Владимир Зеленский предложил нынешнему руководителю Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины. Он подчеркнул, что Федоров "глубоко занимается вопросами "Линии дронов" и очень результативно работает в цифровизации государственных услуг". Позже Зеленский провел встречу с Федоровым, обсудив модернизацию обороны Украины.

Как писало издание Bloomberg, предложив назначить Федорова министром обороны, Зеленский делает ставку на развитие дронных технологий.

Назначение Федорова означает смещение фокуса Минобороны в сторону технологической войны, то есть на масштабирование производства БПЛА, ускорение внедрения новых разработок, более тесную работу с частными производителями и стартапами, а также интеграцию цифровых решений непосредственно в боевые процессы.

