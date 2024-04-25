Аудиторией задержанного за восемь лет существования канала стало восемь тысяч подписчиков.

В Чернигове полиция задержала местного блогера с никнеймом "Обычный парень". В своем YouTube-канале он учил, как сопротивляться сотрудникам ТЦК с помощью молотка, заточенной монеты, песка, бензина, арматуры и другими способами.

Как пишет "Суспільне" со ссылкой на информированные источники в полиции, задержанному инкриминируют статью 114-1 УКУ (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

Мужчину зовут Григорий. Он создал YouTube-канал и имел восемь тысяч подписчиков. За восемь лет существования канала задержанный опубликовал 872 видео.

Видео дня

Блогера задержали за высказывания в ролике от 21 июля 2023 года. Там он "учит", как сопротивляться ТЦК с помощью "подручных средств" - молотка, камней, песка, бензина, арматуры, перца, соли и лимонной кислоты, называя это "учебным пособием". Видео набрало 27 тысяч просмотров.

Подобный контент появлялся и после этого. 25 августа прошлого года блогер опубликовал ролик с "подробной инструкцией", как защищаться от работников ТЦК заточенной монетой. Такую сам Григорий носит с собой на ключах. Видео набрало 10 тысяч просмотров.

Мужчину задержали в порядке статьи 615 КПК (Особый режим уголовного производства в условиях военного положения). Меру пресечения будут избирать 26 апреля. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на восемь лет.

Другие задержания

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины задержала блогера из города Дрогобыч Львовской области Марьяна Чаву, который распространял в соцсетях провокационную информацию о ВСУ и откровенно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины.

Отмечается, что 40-летнего Чаву задержали 24 июля. Он публично нивелировал Силы обороны и оправдывал вооруженную агрессию РФ.

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