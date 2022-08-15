С целью недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины.

В Киеве задержали двоих криминальных авторитетов из России которые пытались вступить в добровольческие батальоны столицы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Telegram.

Согласно данным спецслужбы, один из задержанных оказался гражданином Российской Федерации, который находился в санкційному списке СНБО как криминальный авторитет, причастен к совершению тяжких преступлений. В связи с этим у него был запрет на въезд в наше государство.

Другим злоумышленником является российский рецидивист, неоднократно приговоренный к заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально.

СБУ информирует, что с целью недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины.

Напомним, ранее СБУ задержала киллеров спецслужб Российской Федерации, которые планировали убийства министра обороны Алексея Резников и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а также известного активиста.

По данным спецслужбы, за убийство каждого лица российские "кураторы" обещали заплатить исполнителям от 100 до 150 тысяч долларов.

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