В Киеве задержали двоих криминальных авторитетов из России которые пытались вступить в добровольческие батальоны столицы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ Telegram.
Согласно данным спецслужбы, один из задержанных оказался гражданином Российской Федерации, который находился в санкційному списке СНБО как криминальный авторитет, причастен к совершению тяжких преступлений. В связи с этим у него был запрет на въезд в наше государство.
Другим злоумышленником является российский рецидивист, неоднократно приговоренный к заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально.
СБУ информирует, что с целью недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины.
Напомним, ранее СБУ задержала киллеров спецслужб Российской Федерации, которые планировали убийства министра обороны Алексея Резников и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а также известного активиста.
По данным спецслужбы, за убийство каждого лица российские "кураторы" обещали заплатить исполнителям от 100 до 150 тысяч долларов.