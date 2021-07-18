Сейчас правонарушитель задержан, следственные действия продолжаются.

В Запорожье водитель легковушки Volkswagen сбил 37-летнюю женщину и ее 9-летнего сына.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Медосмотр показал, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за аварии по ч. 2 ст. 286-1. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске вечером 18 июня произошла жуткая авария - водитель в состоянии наркотического опьянения сбил на пешеходном переходе 5-летнего мальчика, который переходил дорогу с мамой.

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Автор: Ольга Робейко