Пострадавшая от полученных травм погибла на месте аварии.

В Святошинском районе Киева на улице Бударина произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители предварительно установили, что водитель иномарки "Хонда" не справился с управлением и столкнулся с мопедом, который двигался впереди и от удара въехал в грузовую машину. В результате женщину, которая управляла мопедом, зажало между двумя транспортными средствами. От полученных травм потерпевшая, 1977 года рождения, скончалась на месте.

Правоохранители провели освидетельствование водителя автомобиля "Хонда" на приборе "Драгер", который показал 2,59 промилле алкоголя.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Устанавливаются причины и механизм ДТП.

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Автор: Виталий Саенко