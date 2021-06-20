В медицинском учреждении подтвердилось, что водитель действительно употреблял наркотики и был в состоянии опьянения на момент ДТП.

В Ивано-Франковске вечером 18 июня произошла жуткая авария - водитель в состоянии наркотического опьянения сбил на пешеходном переходе 5-летнего мальчика, который переходил дорогу с мамой.

Об этом в Facebook сообщила полиция Ивано-Франковской области.

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"Копы" установили, что 24-летний водитель Volkswagen Passat двигался по улице Северный бульвар в сторону улицы Тычины, но не учел дорожной обстановки и совершил наезд на малолетнего пешехода.

По словам очевидцев, ребенок переходил проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода с мамой за руку, но внезапно отпустил ее и выбежал вперед.

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"Во время общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения, но не алкогольного, а наркотического. В медицинском учреждении подтвердилось, что он действительно употреблял наркотики и был в состоянии опьянения на момент ДТП", - говорится в сообщении.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

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Автор: Ольга Робейко