По данным ТЦК и СП, пострадал военный, который после боевых ранений на фронте проходит службу в военкомате.

В Одессе водитель легковушки в ответ на требование предоставить документы набрал скорость и "прокатил" сотрудника ТЦК и СП на капоте - водитель утверждает, что военный сам влез на авто, а в военкомате говорят, что пострадал боец, который получил ранение на фронте.

Сегодня в местных Телеграмм-каналах тиражируется видео, которое сделано, вероятно, из салона указанной машины. Зафиксировано, что во время движения легковушки на капоте находится человек в военной форме, который пытается удержаться на транспортном средстве. Неизвестно с какой скоростью машина ехала, но видно, что на мужчине во время движения развивается одежда. Одновременно слышно, как происходящее комментируют люди, находящиеся в салоне. В частности, слышны женский и мужской голоса: "Ты, что - больной! Машину ломаешь!", "Вы представляете, залез на машину. Ломает все на машине, а никуда не идет", "Дворники сломал!", "Позор!" и тому подобное.

Мужчина из салона также утверждает, что ему угрожали пистолетом и он "все снял на видео".

Видео дня

После того, как машину догоняет другое транспортное средство, вероятно, с другими военными, она останавливается. Военнослужащий на капоте с трудом слезает на землю, судя по всему, ему трудно идти.

Как сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, происшествие случилось сегодня в Хаджибейском районе города. "Произошел досадный и недопустимый инцидент", - говорится в заявлении ТЦК.

В частности, на одной из улиц совместная группа оповещения военнослужащих территориального центра комплектования и полиции попросила водителя автомобиля предоставить документы, подтверждающие личность и военно-учетные документы.

"Однако водитель авто продолжил движение. В результате этого он нанес травмы военнослужащему, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП. Пострадавший уже дал показания, чтобы способствовать быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения", - отмечают в ТЦК.

Говорится, что руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует эту ситуацию. И считает такое отношение к защитникам, которые потеряли здоровье на передовой, недопустимым.

В областном ТЦК и СП также отметили, что 20 июня в Одессе произошел похожий инцидент и 5 июля водителю, который также травмировал своим транспортным средством военнослужащих ТЦК, суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

Мобилизация в Украине

По словам начальника Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимира Новосядлого, принудительная доставка военнообязанных в ТЦК - это результат игнорирования требований закона со стороны гражданина, а не прихоть работников военкомата. По его словам, каждый должен придерживаться того законодательства, если бы так поступали все и всегда, то не было бы очередей в ТЦК, экспресс-мобилизации и тому подобное. Если человека останавливают на улице, а у него нет при себе военно-учетного документа, в базе значится, что его вообще разыскивают, то сотрудники ТЦК вынуждены прибегать к таким методам как принудительная доставка в ТЦК.

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