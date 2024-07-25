Наблюдались частые случаи, когда военнообязанный пришел обновить данные в ТЦК, а там его оштрафовали за непостановку на воинский учет в предыдущие годы.

Решения судов свидетельствуют, что ТЦК не может штрафовать мужчин, которые приходили в ТЦК обновлять данные, за непостановку на воинский учет "задним числом".

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, реагируя на ситуации в разных регионах Украины, когда военнообязанный пришел обновить данные в ТЦК, а ТЦК оштрафовало на 17 тыс. грн за непостановку на воинский учет в предыдущие годы.

Как отмечается, при обновлении данных в ТЦК может оказаться, что человек находится в розыске, потому что в свое время не стал на учет военнообязанных, или же отсутствует личное дело или он в 7-дневный срок в свое время не сообщил ТЦК о том, что женился, родились дети, начал обучение и тому подобное. Поэтому, некоторых лиц, пришедших обновить данные, штрафовали уже по новому закону, накладывая штрафы от 17 тыс. грн до 25,5 тыс. грн.

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Обращается внимание, что 19 мая вступил в силу закон №3696-IX, которым были не только повышены штрафы, но и изменена статья 38 КУоАП о сроках наложения штрафов от времени совершения админправонарушения.

"Возникает вопрос, можно ли по новому закону штрафовать "задним числом", если лицо пришло обновить данные, а получило штраф за непостановку (по мнению ТЦК) на учет военнообязанных в 2019, 2020, 2021 и т. д. годах. Как свидетельствует судебная практика, суды придерживаются позиции, что ТЦК так делать не может", - пишет издание и приводит ряд дел, в которых суды отменяли штрафы.

Отмечается, что суды начали обращать внимание и на то, что согласно изменениям в КУоАП "бегать должны данные, а не люди". В частности, суд отменил штраф 25,5 тыс. грн, который ТЦК наложил на мужчину за то, что тот не сообщил о жене, детях и смене места работы. Как отметил суд, по новому законодательству человека нельзя штрафовать за несообщение данных, которые и так есть у государства.

Издание разъясняет также о сроках для наложения штрафов по "старому" закону, который применяется к совершенным до 19 мая 2024 года административным правонарушениям, в том числе, за непостановку на воинский учет до 19 мая 2024 года.

"Предписаниями статьи 38 КУоАП установлены сроки, по истечении которых исключается наложение административных взысканий... Нормой закона определено, что административное взыскание может быть наложено не позднее чем через 2 месяца со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении - не позднее чем через 2 месяца со дня его обнаружения", - указано в материале.

Отмечается, что из содержания статьи 38 КУоАП следует, что началом отсчета срока для наложения административного взыскания является день совершения административного правонарушения. Указанная статья не предусматривает других условий отсчета этого срока, кроме как для для длящихся правонарушений. В свою очередь, нормы КУоАП не содержат определения понятия "длящееся правонарушение".

Мобилизация в Украине

Необновление данных рассматривается как нарушение правил мобилизационного законодательства и за это предусмотрена ответственность по ст. 210-1 КУоАП - штраф от 17 до 25,5 тыс. грн. Право на составление протокола и рассмотрение соответствующих дел по названной статье имеет руководитель ТЦК и СП.

Адвокат Роман Кичко допускает, что многие украинцы могут получить незаконные штрафы от ТЦК из-за ошибок в документах, которые допустили в прошлом сами же военкоматы.

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