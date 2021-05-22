Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу.

Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили ранения и были госпитализированы в больницу. Полицейские устанавливают личность причастную к преступлению.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области

Стрельба произошла сегодня около 15:00 на улице Софьи Перовской. В результате пострадали двое граждан Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу.

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Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который сбежал до приезда правоохранителей.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Денис Прядко