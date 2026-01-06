У Трампа есть две серьезные причины захватить Гренландию, - Sky News

Трамп ещё со времён своего первого президентского срока говорил о желании захватить остров.

Президент США Дональд Трамп ещё со времён своего первого президентского срока говорил о желании захватить Гренландию, но сейчас его заявления стали еще более жесткими. Как пишет Sky News, есть две важные причины, почему Трампу так необходим этот остров.

Национальная безопасность

Гренландия – крупнейший в мире остров и полуавтономная территория Дании. Его население составляет 57 000 человек. Гренландия также является одним из основателей НАТО и местом расположения крупной американской военной базы.

При этом остров, расположенный за Полярным кругом между США, Россией и Европой, предлагает уникальное геополитическое преимущество, на которое США "облизываются" уже более 150 лет. Ее расположение становится ещё более ценным сейчас, поскольку Арктика всё больше открывается для судоходства и торговли.

Видео дня

"Идея покупки Гренландии не нова для Трампа, он поднимал этот вопрос ещё во время своего первого президентского срока. Однако с тех пор он неоднократно подчеркивал потенциальную выгоду для национальной безопасности США", - пишет Sky News.

Природные ресурсы

На острове находятся ценные редкоземельные минералы, необходимые для телекоммуникаций, а также уран, миллиарды неразработанных баррелей нефти и огромные запасы природного газа.

"Многие из этих минералов в настоящее время в основном поставляются Китаем, поэтому другие страны, такие как США, заинтересованы в освоении доступных ресурсов, расположенных ближе к их территории", - отмечается в статье.

Планы Трампа на Гренландию

Ранее СМИ писали, что США работают над сделкой по Гренландии, которую потенциально могут предложить властям острова. Белый Дом рассматривает возможность заключить Договор о свободной ассоциации - такие договоры США уже заключили с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Вашингтон предоставляет им финансовую помощь, а те взамен делегируют США вопросы обороны, сохраняя внутреннюю автономию.

После операции в Венесуэле сам Трамп заявил, что Гренландия может стать следующей целью для военных операций США за рубежом. Он аргументировал это тем, что остров окружен российскими и китайскими кораблями.

