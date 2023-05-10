Предатель издевался над людьми, выяснили правоохранители.

Перед судом предстанет бывший украинский правоохранитель, который добровольно согласился работать на оккупантов во время захвата Купянска Харьковской области, а также издевался над задержанными захватчиками украинцами.

Как сообщает Госбюро расследований, завершено следствие в отношении экс-правоохранителя, который вступил в ряды оккупантов в составе так называемого конвойного отряда на базе "милиции" Купянска. Предатель выполнял приказы оккупантов и охранял незаконно задержанных ими украинцев, в том числе и участников антитеррористической операции.

По данным правоохранителей, следствию стало известно, что мужчина избивал задержанных и издевался над ними. "Предатель даже получил должность временного начальника группы конвойной службы, а потом занял другую - командира одного из отделений охраны оккупационной милиции в Купянске", - рассказали в ГБР.

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Когда россияне сбежали из Купянска, мужчина остался в городе и пытался скрыться от украинских правоохранителей, однако впоследствии его все же задержали.

Следователи инкриминируют экс-правоохранителю государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), за что ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Как сообщал УНИАН, украинские военные начали "харьковское контрнаступление" в начале сентября 2022 года. Тогда за несколько дней украинской армии удалось освободить от российских оккупантов сотни населенных пунктов и захватить значительное количество вражеской техники.

После освобождения украинских территорий от захватчиков работу на ней начали украинские правоохранители. Они фиксировали преступления российских оккупантов и данные о коллаборантах и предателях и задерживали их.

В частности, недавно, 4 мая, ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-правоохранителю из поселка Шевченково Купянского района. Предатель помогал захватчикам создать оккупационную милицию в поселке, патрулировал улицы, опрашивал и задерживал местных жителей. Зафиксированы факты, когда при задержании он избивал украинцев, а потом несколько недель удерживал их в камерах.

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