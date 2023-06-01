В ту трагическую ночь погибший был в суточном наряде.

В Хмельницком 19-летний курсант свел счеты с жизнью, оставив предсмертную записку.

Как сообщили в полиции Хмельницкой области, сообщение о самоубийстве курсанта поступило сегодня, 1 июня, около 05:00.

По предварительным данным, в помещении учебного корпуса Национальной академии Государственной пограничной службы Украины курсант 2 курса совершил самоубийство путем выстрела в голову. В трагическую ночь он нес службу в суточном наряде.

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"Пострадавший оставил предсмертное сообщение. Сейчас полиция работает над установлением мотивов такого поступка и всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием самоубийство.

Похожий инцидент

Очень похожая трагедия всколыхнула Украину в марте. Тогда во Львовском государственном университете внутренних дел застрелился 18-летний курсант. Парень якобы застрелился из автомата АКС-74У во время караула на посту.

Как выяснилось позже, до самоубийства курсанта могут быть причастны посторонние лица. Уголовное производство будет также расследоваться по статье о доведении до самоубийства.

Накануне родители курсанта рассказали о последнее СМС и вероятную предсмертную записку сына. По их словам, сына могли довести до суицида.

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