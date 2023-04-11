Сейчас сообщается, что парню было 18 лет.

Во вторник, 11 апреля, из окна университета Львовская политехника выпал 18-летний студент. Он погиб на месте трагедии.

Как сообщает местный портах zaxid.net, трагедия произошла в корпусе №5 львовского вуза, что на улице Степана Бандеры. По предварительным данным, студент выпал из окна на 9 этаже. Травмы были несовместимы с жизнью.

Трагедию подтвердили в полиции. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. От подробных комментариев пока отказываются.

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Во Львовской политехнике также подтвердили несчастный случай.

"Да, выпал человек из окна. Мне об этом сообщили где-то в 14:20. мы сразу вызвали скорую, сейчас на месте есть медики и полиция", - заявила пресс-секретарь университета Наталья Павлишин.

По данным СМИ, парень учился на первом курсе. Он якобы родом из Закарпатской области.

Подобный инцидент во Львове

Как сообщал УНИАН, 19 марта во Львовском государственном университете внутренних дел застрелился 18-летний курсант. Парень якобы застрелился из автомата АКС-74У во время караула на посту.

Как выяснилось позже, до самоубийства курсанта могут быть причастны посторонние лица. Уголовное производство будет также расследоваться по статье о доведении до самоубийства.

Родители курсанта рассказали о последнее СМС и вероятную предсмертную записку сына. Они считают, что это могло быть доведение до самоубийства.

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