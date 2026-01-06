Финалистка 'Холостяка-14' слетела в кювет по дороге в Харьков (фото)

Девушка отправилась навестить родных.

Финалистка 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Настя Половинкина, в пользу которой не сделал свой выбор главный герой проекта Тарас Цымбалюк, слетела в кювет по дороге в Харьков. Об этом она рассказала в своем Instagram в stories.

Судя по всему, девушка отправилась навестить родных.

"Туда, где всегда ждут", - подписала она первое опубликованное видео.

Спустя пару часов Половинкина поделилась еще одним видео, которое подписала так:

"Да, наверное, лучше было ехать на поезде, теперь я знаю, что такое кювет. Не понравилось".

Также девушка обратилась к подписчикам с призывом и несколько раскрыла свои планы на визит в родной город:

"Те, кто едет сегодня в направлении Киев-Харьков, - осторожно. А мой стресс выровняют теперь варенечки у крестной".

Напомним, на днях украинский актер Тарас Цымбалюк признался, что ему платили за участие в шоу "Холостяк" 2025. Мало того, по его словам, он шел туда, чтобы привлечь к себе новую аудиторию, и сейчас даже поднял свой гонорар в кино и рекламе.

