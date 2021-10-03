В Сумах шесть человек из одной семьи, в том числе трое детей, отравились угарным газом.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, инцидент случился 2 октября.
Согласно сообщению, после использования газового проточного водонагревателя шестеро граждан почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам.
Об этом случае полицию известили врачи. По информации медицинских работников, у граждан были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и трех детей в возрасте 3, 7 и 11 лет госпитализировали.
Читайте такжеЗагадочная смерть: на Житомирщине внезапно умерли мать и две ее дочериВ разговоре с потерпевшими правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Однако из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо, и они обратились за помощью к врачам.
По данному факту полиция проводит проверку.
Как сообщил УНИАН представитель полиции Сумской области Владимир Крупецких, взрослые пострадавшие были госпитализированы в городскую многопрофильную клиническую больницу №5, а несовершеннолетние – в Сумскую областную детскую клиническую больницу.
В медицинских учреждениях, в свою очередь, УНИАН сообщили, что сейчас все пострадавшие находятся в реанимационных отделениях.
Ранее похожий инцидент произошел в Одесской области – 30 января в Белгород-Днестровском районе в школьной котельной нашли мертвыми двух кочегаров. По предварительным данным, мужчины скончались в результате отравления угарным газом.