Во Львове четверо детей отравились угарным газом

На данный момент дети находятся в состоянии средней тяжести.

Во Львове четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

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"7 марта в городе Львове в квартире, которая находится на втором этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом 6 человек, из них 4 ребенка (2012 и 2016 годов рождения)", - сказано в сообщении.

На данный момент дети находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы в ГДКБ, взрослые пострадавшие от госпитализации отказались.

"Аварийной службой ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в квартиру. Квартира оборудована ПГ-4, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области 18 школьников отравились газом.