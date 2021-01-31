По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в школьной котельной обнаружены двое мертвых кочегаров.

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Как сообщили УНИАН в местном отделе полиции, тела обнаружены в школе села Красная Коса накануне, 30 января.

«В помещении котельной обнаружены местные жители 1964-го и 1977 годов рождения. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом», - говорится в сообщении.

По факту случившегося открыто уголовное производство. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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Автор: Лариса Козовая