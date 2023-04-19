Специалисты взяли пробы воздуха.

Масштабный пожар вспыхнул на территории предприятия по производству пластмасс и синтетических смол в российском Дзержинске. Огонь охватил уже 4500 квадратных метров и распространяется дальше

По информации издания NN.RU, огонь охватил склад на Автозаводском шоссе в Дзержинске. В администрации города сообщили, что там находится научно-производственная компания "Астат", занимающаяся производством смол, клея и растворителей.

Спасатели указали, что есть угроза распространения огня на соседние здания. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

Видео дня

На место инцидента прибыли сотрудники Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха. Кроме того, сообщается, что в здании находятся горючие материалы, которые сложно тушить, а во время горения выделяют ядовитые вещества, а также керосин.

На месте инцидента работают 80 спасателей, 27 машин спецтехники, пожарный поезд и ивиация. Пожару присвоен 4-й ранг сложности.

Пожары в России - последние новости

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину и ужесточения западных санкций в России все чаще и чаще начали происходить пожары на различных предприятиях. По мнению экспертов, причина частых пожаров может быть в старом оборудовании, которое невозможно заменить из-за санкций. Кроме того, предприятия могут использоваться для сокрытия передвижения военной техники.

Так, 18 апреля в Тюмени вспыхнул масштабный пожар. По словам очевидцев, на месте пожара работают спасатели и сотрудники лесной охраны.

Вас также могут заинтересовать новости: