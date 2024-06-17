Четырех человек - двух взрослых и двух детей 14 и 16 лет - доставили в больницу.

В Румынии 16 июня автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как сообщает News.ro, автобус столкнулся с грузовиком, который ехал в сторону муниципалитета Констанца. На место аварии прибыли пожарные, которые активировали "Красный план вмешательства" (вводится в случае крупных аварий для более быстрого реагирования).

Сообщается, что в автобусе находились 57 граждан Украины, из которых 42 несовершеннолетних. После аварии двое взрослых и 13 детей нуждались в медицинской помощи. Четырех человек - двух взрослых и двух детей 14 и 16 лет - доставили в больницу.

В полиции отметили, что водителей обоих транспортных средств проверили на наличие алкоголя и психоактивных веществ, результаты были отрицательными.

ДТП с украинцами за границей

Поздно вечером 5 июня вблизи чешского города Пардубице произошла масштабная авария. Пассажирский поезд "Прага - Кошице" чешской компании RegioJet столкнулся с грузовым поездом. В его состав входят прицепные вагоны в украинский город Чоп, которые расположены в середине поезда.

По предварительной информации, погибли четыре человека, в том числе две гражданки Украины.

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