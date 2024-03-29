В результате ДТП погибли четыре человека.

В Германии вблизи города Лейпциг произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще 29 человек получили травмы. Также среди пострадавших есть две украинки. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Morgenpost.

Известно, что авария произошла 27 марта. По информации немецких СМИ, водителя автобуса отправили под следствие. Данные о пострадавших гражданках Украины подтвердили Европейской правде в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Как стало известно, двухэтажный автобус ехал по трассе А9 из Берлина в Цюрих. Примерно в 09:45 между перекрестками Видемар и Шкойдицер Кройц возле Лейпцига автобус съехал с дороги по неизвестным причинам. Он проехал почти 100 метров по траве и перевернулся между кустов и деревьев.

Сообщается, что в салоне Flixbus находилось 54 пассажира, из них четыре человека погибли, еще 29 получения ранения, среди них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Водителем оказался 62-летний гражданин Чехии, он взят под следствие.

В свою очередь в автобусной компании уверяют, что водитель соблюдал время управления транспортом и отдыха. Мужчина находился за рулем чуть более полутора часов, с того момента, как выехал из Берлина, а именно в 08:00.

"Наши мысли со всеми, кто пострадал от этой аварии, и с их семьями", - отметил представитель компании в комментарии для немецких изданий.

В то же время полицейский отметил, что в аварии, скорее всего, не участвовал ни один другой автомобиль, однако ее причины сейчас неизвестны.

Позже издание Berliner Morgenpost сообщило, что в деле о смертельном ДТП полиции удалось установить личности трех из четырех погибших. В частности, в результате аварии погибли 47-летняя жительница Польши, 20-летняя индонезийка, которая жила в Берлине, и 19-летняя жительница Баварии.

Также в украинском посольстве в Берлине сообщили, что одну травмированную украинку госпитализировали сразу после ДТП.

"По состоянию на сейчас обе гражданки Украины уже находятся по месту своего проживания", - заверили в МИД.

Смертельные аварии: последние новости

Как писал УНИАН, в Одесской области из-за столкновения легковушки с грузовиком погибли двое детей и женщина. ДТП произошло 25 марта вблизи населенного пункта Кирнички на трассе "Одесса-Рени". Еще один ребенок был госпитализирован в местную больницу.

Также в Днепропетровской области произошло жуткое смертельное ДТП. Маршрутка вылетела с дороги и перевернулась, в результате этого погибли три человека. Причина аварии - водитель маршрутки не справился с управлением на большой скорости.

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