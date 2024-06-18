Кроме того, большинство поляков выступают против дополнительной помощи Украине, свидетельствуют результаты исследования.

Через два года после начала полномасштабной войны, повлекшей миграцию миллионов украинцев, позитивное отношение и поддержка украинских беженцев в Польше все больше падает. Об этом пишет издание Rzeczpospolitа, опираясь на последнее исследование "Общественное восприятие беженцев из Украины, мигрантов и действий польского и украинского государства", проведенным под руководством доктора Роберта Станишевского из Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии в Варшаве.

Согласно исследованию, уменьшение приверженности к украинцам распространилось на все сферы жизни. Также приверженность поляков снизилась и к мигрантам.

"Что действительно удивило нас в этом исследовании, так это значительное падение по всем параметрам, кроме обучения украинских детей в польских школах, которое осталось стабильно высоким. 82% поляков поддерживают возможность украинцев ходить в школу", - сказал Станишевский. Видео дня

В то же время большинство граждан Польши считают, что дети беженцев из Украины должны учиться по польской программе, тогда как 40% высказались за новую программу, которая будет согласованной между Польшей и Украиной.

По мнению исследователя, количество недовольных поляков к украинским беженцам растет из-за "претенциозной позиции", в частности, речь идет о желании украинцев иметь такие же права, что и поляки, в сфере социальных выплат и других отраслях.

"Такие данные не удивляют, они являются результатом различий в восприятии иностранцев после длительного периода их пребывания в стране. Мы начали замечать, что наши культуры, образ существования и нормы отличаются и становятся проблемными для нас. Это и неудивительно, ведь среди украинцев забота об общем благе не самая лучшая", - сказал руководитель Ягеллонского центра исследований миграции Ян Бжозовский.

Кроме того, согласно новому опросу, в Польше также уменьшилось количество людей, которые выступают за оказание помощи Украине.

Так, среди опрошенных граждан, только 31% считает, что Польша должна помогать Украине, но еще в январе 2023 года такого мнения придерживались 62% поляков. Еще 43% респондентов считает, что "скорее должна помогать", а против помощи выступает 19%.

В то же время 72% опрошенных считают, что, несмотря на войну Украины с Россией, Польша должна в первую очередь заботиться о собственных интересах, прежде всего, это касается экспорта продовольствия. Противоположное мнение высказало 15% респондентов.

Издание отмечает, что по состоянию на сейчас только 17% поляков согласны принять беженцев из Украины с возможностью поселения (более года назад так считали 37%). 61% хотят, чтобы они вернулись в свою страну после войны.

Также поляки выступают против социального обеспечения украинцев. В частности, речь идет о выплате, которая предоставляется раз в год перед началом учебного года тем, у кого есть дети-школьники. Уже со следующего года эта помощь будет выплачиваться только детям, которые будут учиться в польских школах.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как ранее писал УНИАН, Польша уменьшает поддержку украинских беженцев. Новые условия вступят в силу уже с 1 июля. Они касаются получения номера PESEL и единовременной денежной выплаты в размере 300 злотых (3 тыс. грн).

Кроме того, сократить выплаты украинским беженцам предлагали и в Германии. Однако, официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что страна не планирует сокращать помощь украинцам.

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