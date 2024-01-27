В ночь на 27 января в Польши произошло ДТП с участием пассажирского автобуса из Украины. В результате аварии пострадали 18 человек .
Как пишет TVN24, ДТП произошло около 4 часов утра на повороте дороги недалеко от населенного пункта Голубье Люблинского воеводства. Автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок.
Представитель Государственной пожарной службы в Грубешуве Марцин Лебедович отметил, что в момент аварии шел снег и была гололедица.
В автобусе находились 59 пассажиров и два водителя – все граждане Украины. Из них 18 человек были госпитализированы с различными травмами. Остальных пассажиров автобуса перевезли в ближайший общественный центр. Автобус ехал по маршруту Одесса – Варшава.
Зато представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что в результате аварии травмировались 20 украинцев. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
ДТП в Польше
Напомним, ранее на территории Польши в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, в салоне которого было 26 украинцев. Речь идет о ДТП, которое произошло в Люблинском воеводстве Польши.
Авария с участием автобуса на украинской регистрации произошла в местности Вишнице 19 января.
В ноябре в Польше разбился украинский автобус возле Грубешова
В ноябре 2023 года в местности вершине возле города Грубешова в Польше также произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса на украинской регистрации.
Тогда в результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет. Остальные четверо граждан получили травмы различной степени тяжести.