Пострадало по меньшей мере 20 человек, которые находились в салоне.

В ночь на 27 января в Польши произошло ДТП с участием пассажирского автобуса из Украины. В результате аварии пострадали 18 человек .

Как пишет TVN24, ДТП произошло около 4 часов утра на повороте дороги недалеко от населенного пункта Голубье Люблинского воеводства. Автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок.

Представитель Государственной пожарной службы в Грубешуве Марцин Лебедович отметил, что в момент аварии шел снег и была гололедица.

В автобусе находились 59 пассажиров и два водителя – все граждане Украины. Из них 18 человек были госпитализированы с различными травмами. Остальных пассажиров автобуса перевезли в ближайший общественный центр. Автобус ехал по маршруту Одесса – Варшава.

Зато представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что в результате аварии травмировались 20 украинцев. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

ДТП в Польше

Напомним, ранее на территории Польши в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, в салоне которого было 26 украинцев. Речь идет о ДТП, которое произошло в Люблинском воеводстве Польши.

Авария с участием автобуса на украинской регистрации произошла в местности Вишнице 19 января.

В ноябре в Польше разбился украинский автобус возле Грубешова

В ноябре 2023 года в местности вершине возле города Грубешова в Польше также произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса на украинской регистрации.

Тогда в результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет. Остальные четверо граждан получили травмы различной степени тяжести.

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