Дети во время игры могли случайно оказаться в "ловушке", полагают правоохранители.

Причина смерти малолетних брата и сестры в сундуке в одном из домов в селе Никольское Волновахского района Донецкой области – асфиксия (удушье).

Дети погибли в сундуке, поскольку им не хватило кислорода, написал на своей странице в Facebook заместитель начальника – начальник криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько.

По его словам, возможно, дети во время игры залезли в сундук, а потом он захлопнулся.

"Трупы детей нашли в доме при осмотре следователем в старом сундуке, который стоял в одной из комнат. Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в сундук, который захлопнулась на замок. Причина смерти – асфиксия вследствие нехватки кислорода ", – поделился Кисько.

Ранее в полиции поделились, что 18 сентября 41-летняя жительница Никольского сообщила, что пропали ее 10-летняя дочь и 7-летний сын. Женщина утверждала, что дети пропали после того, как она и ее муж пошли работать. Малолетние остались одни дома.

Правоохранители начали искать детей. Брата и сестру нашли мертвыми дома в старом сундуке. Семья, в которой воспитывались дети, была на учете соцслужб. Правоохранители говорили с супругами о том, что не стоит злоупотреблять спиртным, и нужно исполнять родительские обязанности.

Предварительно правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство малолетнего ребенка – п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление грозит пожизненное заключение.

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Авторы: Анна Бредихина, Екатерина Присяжнюк