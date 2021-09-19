Мертвыми нашли 10-летнюю девочку и ее 7-летнего брата.

В субботу вечером, 18 сентября, правоохранителям сообщили, что в селе Никольское Волновахского района Донецкой области пропали малолетние брат и сестра – 7-летний мальчик и 10-летняя девочка. Впоследствии детей нашли мертвыми в старом сундуке.

О пропаже малолетних правоохранителям сообщила их 41-летняя мать, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

По ее словам, они с мужем около 4:30 отправились работать, а детей оставили дома одних.

Правоохранители начали разыскивать малолетних. К поискам, в частности, присоединились автопатрули и сотрудники кинологической службы.

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"...Семья состоит на учете в соцслужбах. Правоохранители неоднократно проводили беседы с родителями о недопущении злоупотребления алкогольными напитками и надлежащего выполнения родительских обязанностей...", – добавили в полиции.

Заместитель начальника – начальник криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько на своей странице в Facebook опубликовал фото с места трагедии.

Предварительно полиция квалифицировала преступление как умышленное убийство малолетнего ребенка – п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное заключение.

Напомним, в конце июля похожая трагедия случилась в Харьковской области – правоохранители нашли мертвой шестилетнюю Мирославу Третьяк, которая ушла гулять и не вернулась.

СМИ писали, что девочка найдена мертвой и изнасилованной в поселке городского типа Старый Салтов. Позже выяснилось, что в убийстве ребенка подозревают подростка.

Автор: Екатерина Присяжнюк