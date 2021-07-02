В десятиметровом колодце – много мусора, который выделяет ядовитые газы. Именно они могли стать причиной отравления и последующей смерти.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в заброшенном колодце обнаружены мертвыми 9-летний мальчик и его отец.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 1 июля примерно в 20.30 в службу спасения поступила информация о том, что в селе Казацкое малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором.

На место оперативно прибыли спасатели. С помощью специального оборудования, системы для спасения людей, веревки и карабина работники достали из 10-метрового колодца мужчину, 1972 года рождения и его сына, 2012 года рождения. Оба были уже мертвы.

Как отмечается, высота мусора в колодце достигала 3 метров, спасателям пришлось работать в дыхательных аппаратах Drager. Причину и обстоятельства гибели мальчика и мужчины устанавливают правоохранители.

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Как сообщают в социальных сетях очевидцы, колодец, в котором обнаружены тела, был открыт. Мальчик пропал еще накануне вечером – должен был пригнать домой скот, но не вернулся. Отец пошел его искать, и обнаружил в заброшенном колодце. Люди предполагают, что мужчина пытался сам извлечь ребенка на поверхность, но задохнулся ядовитыми веществами, которые выделяет мусор в колодце. Сельчане думают, что токсичные испарения и стали причиной смерти мальчика.

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Автор: Лариса Козовая