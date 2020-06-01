В Одесской области экс-директор заповедника, купил полуразваленный дом "под офис" за 4,4 миллиона гривен госсредств

В настоящее время сотрудники заповедника остались вообще без помещения, а все средства, которые были выделены на покупку офисного здания, потрачены на объект, который имеет значительные дефекты и является недостроем.

В Одесской области будут судить экс-директора заповедника, который вместо административного здания купил недострой за 4,4 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт.

Бывший директор национального природного парка подозревается в нецелевом использовании бюджетных средств (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210 УК Украины).

По версии следствия, он с целью получения неправомерной выгоды для третьего лица за средства, предусмотренные программой «Осуществление природоохранных мероприятий» для покупки административного здания сотрудникам парка, заключил договор купли-продажи жилого дома в селе Маяки Беляевского района.

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При этом директору было достоверно известно, что жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями не является нежилым зданием, в нежилой фонд не переведен, имеет недостатки и дефекты, и не пригоден для эксплуатации как офисное здание. В частности, в нем невозможно обустроить рабочие кабинеты и служебные помещения администрации и сотрудников парка.

Вследствие заключенного договора купли-продажи на счет третьего лица, а именно, хозяйки дома, поступило 4,4 млн грн, что повлекло материальный ущерб для государства на указанную сумму.

В настоящее время сотрудники заповедника остались вообще без помещения, а все средства, которые были выделены на покупку офисного здания, потрачены на объект, который имеет значительные дефекты и является недостроем.

Как сообщал ранее УНИАН, на Полтавщине двух экс-чиновников поймали на краже полумиллиона гривен из госбюджета.

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