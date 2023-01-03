Чиновники таможни разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за рубеж.

В Одесской области ликвидирована коррупционная схема по хищению на экспорте украинского зерна, к схеме причастны более 10 высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что к организации сделки причастны более 10 высокопоставленных чиновников. Среди них - заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.

"Они наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Через это государство недополучило сотни млн грн. Для реализации схемы ее участники задействовали более чем 370 фиктивных коммерческих структур, через которые дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов", - говорится в сообщении СБУ.

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По данным следствия, чтобы "запутать" торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию с одной "фирмы-прокладки" к другой, и только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу.

По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности заблаговременно выявили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и письменно предупредили об этом Гостаможслужбу.

"Однако, чиновники таможни не учли соответствующих замечаний и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу. Установлено, что эту пшеницу экспортировали из - за мощности зерновых терминалов в Одесском порту, портах "Черноморск" и "Южный", - сообщили в СБУ.

В ходе 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам проживания фигурантов правоохранители обнаружили черновые записи, документы в электронном виде, мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности.

Экспорт украинского зерна - что известно

22 июля Украина и Россия подписали соглашения с ООН об экспорте украинской аграрной продукции Черным морем, потому что российские оккупанты заблокировали проход кораблей морем. Так, 1 августа из Одессы вышло первое из 24 судно с продовольствием.

17 ноября "зерновую инициативу" продли еще на 120 дней. Через месяц - 17 декабря Мининфраструктуры сообщило, что в Босфоре из-за искусственных ограничений со стороны России увеличивается очередь на инспекционную проверку судов с украинской продукцией.

По состоянию на 1 января в "зерновом коридоре" оказались заблокированы почти 100 судов.

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