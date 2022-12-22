Из портов Большой Одессы за двое суток вышли пять судов с 221 тыс. тонн агропродукции.

Из портов Большой Одессы за последние двое суток вышли пять судов с 221 тыс. тонн агропродукции.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 29 судов, на которые загружают более 1 млн тонн украинской агропродукции.

"Из портов Большой Одессы за двое суток вышли пять судов с 221 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии. Среди них – балкер SEA BRIDLE с 25 тыс. тонн агропродукции для Ливии. С начала работы "зернового коридора" порты отправили 12 судов с 305 тыс. тонн украинского зерна в эту африканскую страну", - говорится в сообщении.

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Сейчас по "зерновому коридору" движутся два судна под загрузку 89 тыс. тонн агропродукции.

"В Босфоре своей очереди на инспекцию JCC ожидают 92 судна. За прошедшие сутки семь судов получили согласование для дальнейшего движения после инспекции", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что для непрерывного движения по "зерновому коридору" должно происходить минимум 12 инспекций в сутки.

По данным ведомства, с 1 августа из трех портов Большой Одессы вышли 574 судна, которые экспортировали 14,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Экспорт украинского зерна во время войны:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней.

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