В Турцию будут экспортировать рыбные продукты, в Канаду – мясо птицы и продукты из него.

Украина в декабре открыла рынки Канады и Турции для экспорта отечественной агропродукции.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, по результатам сотрудничества МИД, Госпродпотребслужбы, посольства Украины в Канаде и посольства Канады в Украине в декабре этого года для украинских производителей мяса птицы и продуктов открыт рынок Канады.

Соответствующая работа началась еще в 2019 году, когда представители канадской CFIA (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады) провели инспектирование системы государственного контроля за производством на украинских предприятиях.

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Перечень украинских компаний, которые отныне имеют право экспортировать мясо птицы и продукты из него в Канаду добавлен в базу данных CFIA. На официальном вебпотрале CFIA опубликованы требования по ввозу мясных продуктов из Украины в Канаду.

"Еще одним иностранным рынком, который открылся для украинских компаний в декабре этого года при содействии МИД и Госпродпотребслужбы, стал рынок Турции для экспорта рыбных продуктов. Форма соответствующего сертификата уже размещена на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины", – говорится в сообщении.

Экспорт украинского зерна:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. 1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму. 218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней.

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