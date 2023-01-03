69 заблокированных балкеров ожидают загрузку, 25 - загружены агропродукцией.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в "зерновом коридоре" оказались заблокированы почти 100 судов.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, сейчас в Босфоре инспекцию ожидают 94 судна, которые идут по "зерновому коридору".

"В Босфоре 94 судна ожидают инспекцию: 69 судов — пустые под загрузку, а 25 — уже загружены агропродукцией. Российская сторона в JCC (Совместном координационном центре - УНИАН) системно тормозит проведение инспекций", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, суда ожидают в среднем более месяца. Например, балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года.

Экспорт украинского зерна во время войны:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

17 ноября реализация "зерновой инициативы" была продлена еще на 120 дней.

17 декабря Мининфраструктуры Украины сообщило, что в Босфоре из-за искусственных ограничений со стороны России увеличивается очередь на инспекционную проверку судов, перевозящих украинскую аграрную продукцию. Такая ситуация приводит к ограничениям в работе украинских портов и недоекспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц.

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