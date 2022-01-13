В полиции предполагают, что 71-летний мужчина совершил самоубийство.

В Одесской области обнаружили повешенным пенсионера, которого разыскивали как без вести пропавшего.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что 71-летний житель города Балта Валерий Меншиков 10 января ушел из дома и скрылся.

В результате мужчину, который разыскивался правоохранителями как без вести пропавший, обнаружили повешенным в городе Подольск. Как утверждают в полиции, явных признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Читайте такжеЖитель Киевщины кулаками забил до смерти беременную жену из-за ревности (видео)Предварительная квалификация произошедшего-самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что во Львове спасли парня, который пытался покончить с собой во время онлайн-трансляции.

Вас также могут заинтересовать новости: