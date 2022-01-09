Ребёнок пропал еще в августе 2021 года.

В Кабуле ребенок, пропавший во время эвакуации из Афганистана, воссоединился со своей семьей. Он прожил несколько месяцев у таксиста, который нашел его в аэропорту.

Об этом пишет Reuters.

Во время эвакуации 19 августа родители испугались, что их сын пострадает в толпе. Отец передал сына солдату в форме, который находился по другую сторону стены. Он считал, что быстро преодолеет оставшиеся 5 метров до входа в аэропорт.

В этот момент силы Талибана оттеснили толпу. Ахмади с семьей смогли попасть на территорию только через полчаса. Сына уже нигде не было

Читайте такжеВ Казахстане кыргызского музыканта выдали за проплаченного участника протестов (видео)Выяснилось, что двухмесячного Сохаила Ахмади нашел в аэропорту 29-летний таксист по имени Хамид Сафи. Мужчина говорит, что мальчик сидел на земле и плакал.

По словам Сафи, после безуспешных попыток найти родителей малыша, он решил забрать его домой.

"Я оставлю этого ребенка себе. Если его семья найдется, я отдам его им. Если нет, я сам его воспитаю", - сказал он в интервью Reuters.

Он дал мальчику новое имя и познакомил его с другими членами семьи. Фотографии детей он разместил на своей странице в Facebook. Его соседи, увидев на Reuters статью о пропавшем в аэропорту мальчике, связались с журналистами.

После почти двух месяцев переговоров, просьб и задержания "полицией талибов" Сафи вернул мальчика дедушке и другим родственникам.

Теперь они будут добиваться его воссоединения со своими родителями, братьями и сестрами, которых эвакуировали в США.

Захват власти в Афганистане талибами

Талибы захватили Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана 15 августа. Бывший президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан в тот же день.

30 августа США окончательно вывели войска из страны, после чего "Талибан" объявил о полной независимости Афганистана.

Президент США Джо Байден назвал вывод американских войск из страны "невероятно успешной миссией".

В ходе вывода американских войск и эвакуации мирных граждан погибли 13 американских военнослужащих в результате подрыва смертника возле аэропорта Кабула.

30 сентября начальник генштаба США Марк Милли назвал причины поражения американской армии в Афганистане. Он отметил, что это произошло из-за решений, принятых четырьмя предыдущими администрациями. Милли выразил мнение, что США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.