Правоохранители разыскали молодого человека, который решился на попытку самоубийства.

Во Львове 21-летний парень пытался покончить с собой и вел онлайн-трансляцию в одной из соцсетей, во время которой прощался с жизнью.

О попытке самоубийства правоохранителям сообщила знакомая парня, и копы спасли ему жизнь, говорится в сюжете ТСН.

По словам знакомой, парень отказался рассказывать, где он находится.

"…Львовянка сбросила скрин трансляции. По фото копы узнали парк, но там его (парня – Ред.) не застали. Нашли парня в нескольких сотнях метров оттуда", – отмечается в сюжете.

Читайте такжеНаграда за спасение пассажиров маршрутки: юный украинец стал народным героем (видео)У молодого человека была порезана рука. Правоохранители перебинтовали парню поврежденную руку и провели воспитательную беседу.

"А зачем ты это сделал? Какие-то проблемы у тебя? Те, кто на кладбище лежат, уже проблем своих не решат…", – сказал полицейский.

Ранее возле города Мариуполь Донецкой области полицейские на служебном автомобиле увидели, что по дороге бежал голый мужчина, пытались его остановить, но не действовали решительно, и человек продолжил свой путь. Позже в сети появилась информация, что "бегун" был найден мертвым.

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