Правоохранитель получил многочисленные травмы. Собаку пришлось обезвредить.

В Одесской области задержан мужчина, который избил полицейских и натравил на них овчарку.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло в Овидиопольском районе, когда наряд сектора реагирования патрульной полиции выехал на отработку вызова о домашнем насилии.

В частности, подозреваемый избил бывшего родственника.

Когда правоохранители приехали, злоумышленник с места происшествия скрылся. Полицейские догнали мужчину возле места его проживания.

"Как только мужчина увидел полицейских, он на одного из них натравил овчарку, а ко второму бросился в драку", - сообщили в главке.

В результате 32-летний полицейский получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, перелома лицевой кости, перелома носа и закрытого перелома фаланги левой кисти. Чтобы отбиться от собаки и помочь угомонить злоумышленника, 25-летнему напарнику пострадавшего полицейского пришлось обезвредить животное из табельного оружия.

За насилие в отношении работника правоохранительного органа 30-летнему правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

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Отдельно будет дана правовая оценка действиям подозреваемого в отношении бывшего родственника, которого он избил.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса.

По факту использования работником полиции огнестрельного оружия руководство ГУ НП в Одесской области инициировало проведение служебного расследования.

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Автор: Лариса Козовая