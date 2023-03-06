Инцидент произошел в населенном пункте Великая Михайловка.

В понедельник, 6 марта 2022 года, в Великой Михайловке Одесской области госпитализировали 11-месячного ребенка, который отравился крысиным ядом. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

"11-месячный мальчик отравился крысиным ядом. Скорая была на месте уже через 7 минут – малыша госпитализировали в Велико-Михайловскую ЦРБ", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства происшествия пока не сообщаются.

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Инциденты в Одесской области

6 марта 2023 года стало известно, что в Одессе задержали бывшего боевика батальона "Спарта", который воевал против ВСУ в составе террористической организации "ДНР". Житель Одесской области приехал в оккупированный Донецк в 2014 году, и вступил в ряды боевиков.

Ранее в городе разоблачили агентурную сеть российской ФСБ. Одним из задержанных оказался местный житель, помощник одного из депутатов так называемого "крымского парламента" Константина Мальчикова.

В декабре 2022 года в Овидиополе Одесской области отравились девять сотрудников предприятия. Причиной отравления стало нарушение правил пользования генератором.

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