Сейчас она находится в больнице.

На Киевщине из-за неправильной эксплуатации генератора 18-летняя девушка отравилась угарным газом.

Об этом сообщается на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в социальной сети Facebook. Инцидент произошел в селе Белогородка Киевской области ночью.

"Из-за неправильной эксплуатации бензинового генератора 18-летняя девушка отравилась угарным газом. Спасатели передали пострадавшую медикам. Сейчас она находится в Боярской центральной районной больнице", - сказано в сообщении.

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В ГСЧС подчеркнули, что генератор можно использовать только на открытом воздухе и нельзя устанавливать в здании, потому что во время работы он выделяет угарный газ, что может привести к отравлению и летальному исходу.

Спасатели отмечают, что генератор нужно устанавливать так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности, как стены и окна, была не менее 6 метров.

Неправильное использование генераторов

В начале ноября сообщалось, что украинцы фактически опустошили европейский рынок энергетического оборудования.

Из-за постоянных ракетных атак России на критическую инфруструктуру люди начали скупать их, чтобы установить на работе или дома.

Известно уже о ряде трагических случаев, которые произошли из-за неправильного использования генераторов.

Так, в Киевской области семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении. Мужчина погиб от отравления угарным газом, его жену успели госпитализировать.

В Гостомеле отравилась целая семья - 72-летняя бабушка и 48-летний мужчина, а также двое детей 12 и 4 лет.

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