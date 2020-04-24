В Одесской области из-за обрушения бетонных плит тяжело травмированы двое малолетних детей (фото)

Братья 9-ти и 12-ти лет играли на территории "недостроя".

Сегодня в Лиманском районе Одесской области из-за обрушения бетонных плит получили тяжелые травмы двое малолетних детей, игравшихся на «недострое».

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось 24 апреля в селе Сычавка.

«Братья 9-ти и 12-ти лет, получившие тяжелые травмы, доставлены в Южненскую городскую больницу», - говорится в сообщении.

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Следственно-оперативная группа, которая сейчас работает на месте происшествия, предварительно установила, что мальчишки игрались на территории недостроенного здания недалеко от своего дома.

Старший из детей вылез на бетонные плиты, они обвалились и зажали его, задев еще и младшего мальчика, который стоял внизу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос о квалификации дела.