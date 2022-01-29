Злоумышленник жестоко убил охранника, а затем поджег магазин с телом.

В Одессе задержан мужчина, убивший в Херсонской области охранника магазина.

Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в полицию в Херсонской области поступило сообщение о том, что горит магазин, внутри находится мертвый мужчина. После осмотра места происшествия стало известно, что поджог был умышленным, из магазина исчезла женская сумка, в которой было 20 тыс. грн.

Как оказалось, ранее сотрудница магазина через интернет познакомилась с мужчиной, с которым впоследствии они стали вместе проживать. Он рассказал женщине, что ранее привлекался к уголовной ответственности и намерен снова совершить кражу.

"Однажды вечером он вернулся с деньгами... собрал свои вещи и сказал, что ему срочно нужно уехать. Утром женщина в магазине обнаружила тело охранника с многочисленными телесными повреждениями", - сообщили в департаменте.

Как выяснилось, злоумышленник путем отжима окна проник в магазин, а когда увидел там охранника, нанес ему пять ударов колото-режущим предметом.

"Благодаря слаженной работе сотрудников управления уголовного розыска ГУ НП в Херсонской области и управления уголовного розыска ГУ НП в Одесской области удалось оперативно задержать неоднократно судимого мужчину, который скрывался в Одессе", - сказано в сообщении.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харьковской области задержана женщина, убившая своего новорожденного ребенка. Мертвого ребенка обнаружила свекровь злоумышленницы и сообщила в полицию 28 января. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

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