Злоумышленников поймали на острове Джарилгач.

Браконьеры возле острова Джарилгач в Херсонской области выловили более 400 килограмм краснокнижных видов рыбы. Общая сумма ущерба составила 4,5 миллиона гривень.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Злоумышленников поймали на острове Джарилгач. По данным правоохранителей, шестеро местных жителей с двумя лодками выловили более четырехсот килограммов рыбы, которая внесена в Красную книгу Украину. У браконьеров изъяли белугу, осетров, севрюгу, калкана и камбалу Глосса.

Популяция этих видов рыбы сократилась из-за чрезмерного вылова. В Украине существует угроза их полного исчезновения. Браконьерам за незаконную рыбалку грозит штраф и ограничение свободы до трех лет.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2021 года Кабинет Министров увеличил штрафы за незаконный вылов рыбы - в десятки и даже сотни раз, в зависимости от вида рыбы.

При этом за 2021 год профильные государственные учреждения Госрыбагентства в украинские водоемы выпустили более 16,2 млн экземпляров молодой рыбы, а именно почти 11 млн экземпляров растительноядных видов рыб и карпа, свыше 1,5 млн экземпляров стерляди, осетра русского и севрюги и более 3,5 млн экземпляров щуки, судака, сома и леща

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