Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

В Харьковской области задержана женщина, которая убила своего новорожденного ребенка.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, жительница села Безруки родила девочку дома и через несколько дней задушила ее.

Мертвого ребенка обнаружила свекровь злоумышленницы и сообщила в полицию 28 января. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Следователи установили, что 23 января женщина самостоятельно родила ребенка дома, роды принимал ее 25-летний муж. В течение беременности женщина не стояла на медицинском учете. 25 января женщина убила дочь. Тело спрятала на территории своего домовладения. Мужу сообщила, что отдала малыша социальным службам.

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В семье есть старший ребенок, которому нет двух лет.

Злоумышленница задержана, ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Максимальное наказание, согласно санкции статьи, предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

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