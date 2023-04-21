Злоумышленник угрожал женщине, что ее сына отправят служить в "горячую точку".

В Одессе задержали мужчину, который под видом военнослужащего требовал деньги у матери призывника.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Установлено, что одессит, познакомившись с женщиной, и узнав, что у нее есть молодой сын, под видом военнослужащего начал требовать у нее деньги. При этом он пригрозил, что в случае неуплаты парень будет направлен на прохождение военной службы в "горячую точку".

"Ожидая от злоумышленника документы, которые бы освободили сына от армии, женщина в несколько этапов оплатила злоумышленнику $8 тыс., а тот продолжал требовать еще. Наконец о "военнослужащем" потерпевшая сообщила правоохранителям", - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили личность злоумышленника – это 46-летний житель города. Задержали его с поличным – после получения очередного транша в размере $1 тыс. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у него деньги, мобильный телефон, большое количество сим-карт, черновые записи и две единицы оружия с патронами. Его направили на проведение экспертного исследования.

Полицейские сообщили фигуранту о подозрении в вымогательстве с угрозой насилия над близкими родственниками (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса). Ему грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Мошенники в Украине

В Украине время от времени разоблачают мошенников, которые находят способы наживаться на семьях военнослужащих. Так 15 апреля СБУ разоблачила еще две схемы выманивания денег из военнослужащих ВСУ и их семей. Как сообщили в СБУ, в Киевской области задержан житель Бориспольского района, который выманивал деньги у родственников пропавшего без вести украинского защитника. Установлено, что жертвой мошенника стал брат его односельчанина, младшего сержанта механизированного взвода ВСУ. Этот военный не выходил на связь после вражеского артобстрела украинских позиций под Бахмутом.

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