Обоим задержанным объявлены подозрения, одного из них арестовали.

Служба безопасности Украины разоблачила еще две схемы выманивания денег из военнослужащих ВСУ и их семей.

Как сообщили в СБУ, в Киевской области задержан житель Бориспольского района, который выманивал деньги у родственников пропавшего без вести украинского защитника.

Установлено, что жертвой мошенника стал брат его односельчанина, младшего сержанта механизированного взвода ВСУ. Этот военный не выходил на связь после вражеского артобстрела украинских позиций под Бахмутом.

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По данным следствия, злоумышленник сообщил родственнику военного, что пропавший якобы находится в госпитале на территории Беларуси и нуждается в сложной операции.

"Для "спасения" защитника мошенник предложил перевести 2 тыс. долл. на собственные банковские карты. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали три факта получения денег и задержали его. Во время обыска по адресу проживания фигуранта обнаружены: три мобильных телефона и сим-карта, с которой злоумышленник звонил потерпевшему; три банковские карты, на которые получал деньги; 90 патронов разного калибра и боевая граната", - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 190 (мошенничество); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Кроме того, оперативники СБУ в Виннице задержали руководителя одной из местных коллекторских компаний, который требовал от демобилизованного раненого военнослужащего ВСУ оплатить 1 млн грн якобы просроченного долга его матери.

"В случае неуплаты угрожал физической расправой. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при получении им первой части денег в размере 200 тыс. грн. Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах). Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога", - добавили в СБУ.

Задержание мошенников в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины и правоохранители Польши ликвидировали мошенническую схему с выманивание денег с мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара.

Также другой "целевой аудиторией" этих мошенников были мужчины призывного возраста. Так, за "отдельную плату" злоумышленники обещали военнообязанным изготовить фальшивые документы для выезда за границу.

Кроме этого, правоохранители разоблачили мошенников, которые украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя. Злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу. Для прохождения "идентификации" использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков.

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