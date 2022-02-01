Подозреваемых задержали, решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании мер пресечения.

Одного из депутатов Полтавского областного совета и одного из депутатов Миргородского районного совета разоблачили на вымогательстве более 39 тыс. долларов.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, депутаты разоблачены на вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, двое депутатов, угрожая физическим насилием, требовали и получили от жительницы Полтавщины более 39 тыс. долларов.

Депутаты обвинили женщину в том, что она якобы приобрела похищенное зерно у работников общества, которое принадлежит одному из депутатов.

Сейчас депутаты задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook уточнила, что задержаны председатель фракции "Доверие" в Полтавском облсовете и его брат, который является депутатом Миргородского райсовета.

По ее словам, один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом.

Читайте такжеВзяточничество и подделка свидетельств о вакцинации: в Киеве разоблачили трех чиновниц"Депутаты требовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов как расчет за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства", – пояснили она.

Как сообщается на сайте Полтавского облсовета, председателем фракции "Доверие" является Олег Диденко.

В то же время на сайте Миргородского райсовета среди списка депутатов есть только один депутат с фамилией Диденко – Игорь, который также избирался от партии "Доверие".

Ранее в СБУ сообщили, что была разоблачена межрегиональная группа по фальсификации COVID-сертификатов, которую возглавлял депутат одного из районных советов Харьковщины.

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